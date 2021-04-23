الجيش اللبناني: 4 خروقات جوية للعدو

صدر عن قيادة الجيش اللبناني بياناً جاء فيه إنه “بتاريخ 22 /4 / 2021 الساعة 08.15 ولغاية الساعة 17.30، تم تسجيل خرقين جويين نفذتهما طائرتا استطلاع تابعتان للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه، المتن، جونيه والجنوب.

وأضاف البيان إنه “اعتباراً من الساعة 14.25 ولغاية الساعة 15.40، تم تسجيل خرقين جويَّين من قبل طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق البنانية”، متابعاً “تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية