القاهرة: السيسي وبوتين يتفقان على استئناف حركة الطيران الكاملة بين روسيا والمطارات المصرية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2021 - 13:56

القاهرة: السيسي وبوتين يتفقان على استئناف حركة الطيران الكاملة بين روسيا والمطارات المصرية (روسيا اليوم)

منذ 58 mins 23 April، 2021
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