القاهرة: السيسي وبوتين يتفقان على استئناف حركة الطيران الكاملة بين روسيا والمطارات المصرية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2021 - 13:56
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القاهرة: السيسي وبوتين يتفقان على استئناف حركة الطيران الكاملة بين روسيا والمطارات المصرية (روسيا اليوم)
منذ 58 mins
23 April، 2021
استئناف حركة الطيران
السيسي
بوتين
روسيا
مصر
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