بوتين: إذا رغب الرئيس الاوكراني بإعادة بناء العلاقات معنا فنحن نرحب

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقد لقاء بينهما في أي مكان بمنطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأعرب بوتين خلال اجتماع عقده الخميس في موسكو مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن أسف روسيا إزاء “الكثير من الخطوات التي اتخذت لتدمير العلاقات بينها وبين أوكرانيا”، وتابع “لكن إذا رغب الرئيس زيلينسكي في إعادة بناء هذه العلاقات فإن ذلك لا يستدعي سوى الترحيب من جانبنا”.

وقال بوتين “السؤال: ما الذي نريد مناقشته في هذا اللقاء؟ إن كان الحديث سيطال قضايا دونباس، فيتعين على القيادة الأوكرانية بالدرجة الأولى لقاء قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، قبل مناقشة هذه القضايا مع ممثلين عن دولة ثالثة وهي روسيا في هذه الحالة”، وتابع “وفي حال سيركز الحديث على سبل تطوير العلاقات الثنائية، فإننا مستعدون لاستقبال الرئيس الأوكراني في موسكو بأي وقت يلائمه”.

المصدر: روسيا اليوم