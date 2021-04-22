3 انفجارات شمسية حدثت هذا الصباح

حدثت ثلاثة انفجارات شمسية ضعيفة من الدرجة C صباح يوم الخميس، وفقا للموقع الإلكتروني لمختبر الأشعة السينية وعلم الفلك التابع لمعهد الفيزياء في أكاديمية العلوم الروسية.

وقال الموقع: “كانت هناك ثلاث انفجارات شمسية من الدرجة C وأعلى”.

حدثت الانفجارات الواحد تلو الأخر في 7.10 و 8.00 و 8.50 بتوقيت موسكو.

تصنف الانفجارات حسب قوتها A و B و C و M و X. وتؤدي السحب البلازمية المنبعثة أثناء الانفجارات إلى عواصف مغناطيسية على الأرض. كما أوضح رئيس المختبر، سيرغي كوزين ، في وقت سابق ل”سبوتنيك”، يحدث هذا بعد يومين إلى ثلاثة أيام من الانفجار.

يُعتقد أن العاصفة الضعيفة يمكن أن تسبب اضطرابات طفيفة في تشغيل أنظمة الطاقة، فضلاًعن التأثير على مسارات هجرة الطيور والحيوانات. تتسبب العواصف القوية في تعطيل الاتصالات على الموجات القصيرة وأنظمة الملاحة، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية.

المصدر: سبوتنيك