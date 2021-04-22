الخارجية الأمريكية: تلقينا قائمة الدبلوماسيين المطرودين من روسيا وسفيرنا لا يزال في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن سفيرها لدى روسيا، جيك ساليفان، لا يزال في موسكو، مبينا أن الولايات المتحدة تلقت من الطرف الروسي قائمة للدبلوماسيين الذين يخطط لطردهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن ممثلين عن السفارة الأمريكية في موسكو التقوا مسؤولين روس لبحث رد روسيا على عقوبات الولايات المتحدة.

وأوضح برايس: “تلقينا بلاغا رسميا حول قائمة الدبلوماسيين الذي تخطط روسيا لطردهم. أتوقع أن تستمر المناقشات خلال الأيام القريبة ولا أريد استباقها”.

وذكر برايس أن السفير الأمريكي “لا يزال في موسكو وهو يخطط للعودة إلى الولايات المتحدة” في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية التأكيد أن المناقشات بين الطرفين ستستمر، مبينا: “سندرس تفاصيل الإجراءات الروسية”.

المصدر: وكالات