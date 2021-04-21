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April 21 2021 - 17:50

بوتين عن محاولة الانقلاب في بيلاروس: أمر بغاية الخطورة وتجاوز لكل حدود

منذ 23 mins 21 April، 2021
بوتين
أخبار دولية - روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن “المخطط لتدبير انقلاب سلطوي في بيلاروس واغتيال رئيسها ألكسندر لوكاشينكو، هو أمر في غاية الخطورة وتجاوز لكل الحدود”.

وأكد بوتين الأربعاء أن “المحاولات السافرة من بعض الدول لفرض إرادتها على بلدان أخرى باتت أمرا عاديا، لكن هذا السلوك يتحول حاليا إلى أمر أخطر بكثير”، وتابع “من اللافت أن الغرب الجماعي لا يدين مثل هذه الأعمال الصارخة، ويتظاهر الجميع وكأنه لم يحدث شيء على الإطلاق”.

ولفت بوتين إلى أن “مدبري هذا المخطط الموقوفين اعترفوا بأنهم كانوا يخططون لمحاصرة العاصمة البيلاروسية مينسك، بما يشمل تعطيل البنى التحتية ووسائل الاتصال والشبكة الكهربائية بالكامل في المدينة”، وأوضح أن “السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف يكمن في شن هجوم سيبراني واسع النطاق”.

المصدر: روسيا اليوم

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