بوتين: نسعى لإقامة علاقات طيبة مع الجميع ولن نسمح لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تتوخى أقصى درجات ضبط النفس أمام محاولات المساس بها، لكنها لن تتردد في الرد بشكل حاسم على أي خطوات عدائية تهدد مصالحها.

وأشار بوتين الاربعاء إلى أن “الحملات العدائية بحق موسكو لا تتوقف”، ولفت إلى أن “بعض الدول اعتادت على المساس بروسيا تحت أي حجة وغالبا دون أي حجة إطلاقا”، واضاف ان “إلقاء اللوم على روسيا هو بمثابة نوع جديد من الرياضة”.

وتابع بوتين “في هذا السياق نتوخى أقصى درجات ضبط النفس ويمكن القول إننا نسلك سلوكا متواضعا، وكثيرا ما لا نرد إطلاق ليس على حملات عدائية بل وعلى صفاقة صارخة”، وأشار إلى أن “روسيا تسعى إلى إقامة علاقات طيبة مع جميع الدول، بما في ذلك تلك التي برزت خلافات بينها وموسكو في الآونة الأخيرة”، واضاف “لا نريد في الواقع إحراق الجسور، لكن إذا كان أحد يرى في حسن نوايانا مؤشرا على التقاعس أو الضعف وينوي إحراق أو حتى تفجير هذه الجسور بنفسه فيجب عليه أن يعرف أن رد روسيا سيكون مناسبا وسريعا وقاسيا”.

وأوضح بوتين أن “جوهر السياسات الخارجية التي تنتهجها الحكومة الروسية تكمن في ضمان السلام والأمن لمواطني البلاد ولضمان تنميتها المستقرة”، وأكد أن “لدى روسيا مصالح خاصة بها ستستمر في الدفاع عنها ضمن إطار القانون الدولي”، وشدد على أن “روسيا لن تسمح لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء التي تحددها بنفسها”، وتابع “مدبرو أي استفزازات تهدد المصالح الجذرية لأمننا سيندمون على ما فعلوه بدرجة لم يندموا بها منذ وقت طويل”.

المصدر: روسيا اليوم