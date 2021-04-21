الاحصاء المركزي: تضخم الاسعار 16.5% خلال الفصل الاول من العام الحالي

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي، في بيان، ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2021 سجل ارتفاعا وقدره 8.33 % بالنسبة لشهر شباط 2021، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 7.21 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 8.70%

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 7.75%

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7.92%

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9.02%

– ارتفاع في محافظة النبطية وقدره 8.81%

واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2021 سجل ارتفاعا وقدره 157.86% بالنسبة لشهر آذار 2020.

كما سجل تضخم الاسعار خلال الفصل الاول من هذه السنة 16.5%.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام