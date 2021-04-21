#إثيوبيا تقترح اجتماعا للاتحاد الإفريقي لحل الجمود في مفاوضات سد النهضة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2021 - 11:38

#إثيوبيا تقترح اجتماعا للاتحاد الإفريقي لحل الجمود في مفاوضات سد النهضة

منذ 51 mins 21 April، 2021
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