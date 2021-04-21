عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 21 نيسان 2021

العناوين
الأخبار :
– رفع الدعم يقترب: بحث عن مصادر لتمويل البطاقة | بلى… الجيش اقترح خطاً جديداً على عون
– «هدنة» بين مجلس القضاء والقاضية عون
- الانتخابات النيابيّة والبلديّة: التغييب المقصود
– مناقصة الفيول بلا رابح: هل يكون التراضي هو الحل؟
– تَواصل معركة إسقاط «الحاميات»: صنعاء تعلن رسمياً اقتراب «تحرير» مأرب
– تقاعد كاسترو: كوبا تتغيّر… ولا تتنازل
البناء :
– فيينا تنهي الأوراق التحضيريّة بانتظار الموافقات النهائيّة… ودياب يعود بوعود قطريّة
– مجلس القضاء الأعلى يحيل غادة عون إلى التفتيش… وهي تؤكد المضي بملفاتها
-ا لقوميّون يستعدّون للاستحقاق الرئاسيّ السوريّ: الأسد يجسّد تطلّعات السوريين
الديار :
– دياب عاد خالي الوفاض من قطر والحريري يشكو عون وباسيل للبابا
– مجلس القضاء الاعلى يتصدى لغادة عون وتوجه “عوني” للتصعيد ”
– الادارة والعدل” تطالب الحكومة بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية
اللواء :
– عون ماضية بتحدي قرارات مجلس القضاء.. والعدالة في خطر!
– الفرزلي لمخرج يتجاوز الحكومة إلى المرحلة الإنتقالية.. والحريري يحمل إلى البابا “تجاوزات الطائف”
الجمهورية :
– إستمرار القطيعة بين المؤلّفين… ومبادرة برّي مستمرة ولكن…
النهار :
– القضاء والتيار العوني: المكاسرة وجهاً لوجه!
الأنباء :
– مخرج قضائي “لستر العيوب”.. التأليف في غيبوبة و”التيار” يسعى لـ”مبادرة روسية” بدل ”الفرنسية”
الاسرار
البناء
– قال مصدر حقوقي إن مجلس القضاء الأعلى كسب وحدته، لكنه لم يكسب ثقة الناس بقدرته على فتح ملفات الفساد ومتابعتها والقاضية غادة عون كسبت ثقة الغاضبين، لكنها أفقدت قضيّة مكافحة الفساد الشرعيّة التي تبعدها عن التجاذب السياسيّ؛ وفي الحالتين خسر لبنان مرتين.
– قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن اللوائح التي يتم إعدادها من اللجان التقنيّة لضمان العودة للاتفاق النووي باتت تضم أكثر من مئة بند تحت عنوان الخطوات المتزامنة لرفع العقوبات الأميركيّة وعودة إيران الى التزاماتها وتوقع أن ينتهي إعداد اللوائح قبل نهاية الشهر الحالي.
اللواء
– تعيش القيادات اللبنانية على اختلافها أجواء “انتظار قاتل” نظراً لانعدام المعلومات والرؤية حول المستقبل.
– أبلغ قطب نيابي مرجعاً أنه بلغ “السيف الزبى” بعلاقته مع رئيس حزب موالٍ، بعد وقبل اندلاع الاشتباك الحكومي!
– تاريخه، لم تنتهِ عملية الإجازة لبعض الشركات الخاصة باستيراد بعض اللقاحات، ومن بينها لقاحات أميركية!
النهار
– روّج المعارضون للرئيس حسان دياب أمس ما مفاده أنه عاد خالي الوفاض لأنه سافر اصلاً بناء لمواعيد سابقة أعدها له الوزير دميانوس قطار لإتفاق عمل إستشاري أو أكاديمي بعد تركه منصبه.
– يتهم الفريق الرئاسي مسؤول حزبي ومستشار سابق بتسريب المحضر المفترض لإجتماع وفد حزبي مع ديفيد هيل.
– يكثر الحديث عن طائرات تحمل مواشي تغادر لبنان إلى أحد بلدان المنطقة، بشكل يومي، وهي مدعومة من الدولة وتباع بالعملة الصعبة.
– قال موفد دولي إن لقاءه يوم وصوله إلى لبنان مع بعض التيارات السياسية، كان عابرًا وغير مثمر، وقد غاب عنه أحد النواب الذي كان من المفترض أن يحضر.
الأنباء
– الاستقالات تتوالى في سلطة دستورية أساسية وشبح الفراغ يهدد رأس الهرم.
– زيارة خارجية لمسؤول رفيع غير واضحة لناحية التوقيت كما طبيعة المساعدات التي سيطلبها من الدولة المضيفة.
الجمهورية
– توالت التبليغات الى مرجعيات سياسية ونيابية مخافة حصول خروقات أمنية تستهدفهم أو لإحياء الفتنة في مناطق حساسة.
– بعد فشل محاولات تأليف الحكومة وحل الأزمة السياسية بدأت الأنظار تتجه الى الماكينات الإنتخابية حيث بدأ بعضها بالإستعداد للإنتخابات التي ستجرى بعد عام.
– يقول مطلعون على الحركة الخارجية حيال تأليف الحكومة إنّ ” الأم المستأجرة ليست كالثكلى” أي أن الزوار يتحدثون ويرحلون ونحن أهل الفقيد.
المصدر: صحف