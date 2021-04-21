عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 21 نيسان 2021

العناوين

الأخبار :

– رفع الدعم يقترب: بحث عن مصادر لتمويل البطاقة | بلى… الجيش اقترح خطاً جديداً على عون

– «هدنة» بين مجلس القضاء والقاضية عون

‫- الانتخابات النيابيّة والبلديّة: التغييب المقصود

– مناقصة الفيول بلا رابح: هل يكون التراضي هو الحل؟

– تَواصل معركة إسقاط «الحاميات»: صنعاء تعلن رسمياً اقتراب «تحرير» مأرب

– تقاعد كاسترو: كوبا تتغيّر… ولا تتنازل

البناء :

– فيينا تنهي الأوراق التحضيريّة بانتظار ‏الموافقات النهائيّة… ودياب يعود بوعود ‏قطريّة

– مجلس القضاء الأعلى يحيل غادة ‏عون إلى التفتيش… وهي تؤكد المضي ‏بملفاتها

-ا لقوميّون يستعدّون للاستحقاق ‏الرئاسيّ السوريّ: الأسد يجسّد تطلّعات ‏السوريين‎

الديار :

– دياب عاد خالي الوفاض من قطر والحريري يشكو عون وباسيل للبابا

– مجلس القضاء الاعلى يتصدى لغادة عون وتوجه “عوني” للتصعيد ‏”

– الادارة والعدل” تطالب الحكومة بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة ‏المساءلة الدستورية

اللواء :

– عون ماضية بتحدي قرارات مجلس القضاء.. والعدالة في خطر‎!‎

– الفرزلي لمخرج يتجاوز الحكومة إلى المرحلة الإنتقالية.. والحريري يحمل إلى البابا “تجاوزات الطائف‎”‎

الجمهورية :

– إستمرار القطيعة بين المؤلّفين… ‏ومبادرة برّي مستمرة ولكن…‏

النهار :

– القضاء والتيار العوني: المكاسرة وجهاً لوجه‎!‎

الأنباء :

– مخرج قضائي “لستر العيوب”.. التأليف في غيبوبة و”التيار” يسعى لـ”مبادرة روسية” بدل ‏‏”الفرنسية‎”‎

الاسرار

البناء

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– قال مصدر حقوقي إن مجلس القضاء الأعلى كسب وحدته، لكنه لم يكسب ثقة الناس بقدرته على فتح ملفات الفساد ‏ومتابعتها والقاضية غادة عون كسبت ثقة الغاضبين، لكنها أفقدت قضيّة مكافحة الفساد الشرعيّة التي تبعدها عن ‏التجاذب السياسيّ؛ وفي الحالتين خسر لبنان مرتين‎.

– قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن اللوائح التي يتم إعدادها من اللجان التقنيّة لضمان العودة للاتفاق النووي باتت ‏تضم أكثر من مئة بند تحت عنوان الخطوات المتزامنة لرفع العقوبات الأميركيّة وعودة إيران الى التزاماتها وتوقع ‏أن ينتهي إعداد اللوائح قبل نهاية الشهر الحالي‎.‎

اللواء‎

– تعيش القيادات اللبنانية على اختلافها أجواء “انتظار قاتل” نظراً لانعدام المعلومات والرؤية حول المستقبل‎.

– أبلغ قطب نيابي مرجعاً أنه بلغ “السيف الزبى” بعلاقته مع رئيس حزب موالٍ، بعد وقبل اندلاع الاشتباك ‏الحكومي‎!

– تاريخه، لم تنتهِ عملية الإجازة لبعض الشركات الخاصة باستيراد بعض اللقاحات، ومن بينها لقاحات أميركية‎!‎

النهار‎

– روّج المعارضون للرئيس حسان دياب أمس ما مفاده أنه عاد خالي الوفاض لأنه سافر اصلاً بناء لمواعيد سابقة ‏أعدها له الوزير دميانوس قطار لإتفاق عمل إستشاري أو أكاديمي بعد تركه منصبه‎.

– يتهم الفريق الرئاسي مسؤول حزبي ومستشار سابق بتسريب المحضر المفترض لإجتماع وفد حزبي مع ديفيد ‏هيل‎.

– يكثر الحديث عن طائرات تحمل مواشي تغادر لبنان إلى أحد بلدان المنطقة، بشكل يومي، وهي مدعومة من الدولة ‏وتباع بالعملة الصعبة‎.

– قال موفد دولي إن لقاءه يوم وصوله إلى لبنان مع بعض التيارات السياسية، كان عابرًا وغير مثمر، وقد غاب عنه ‏أحد النواب الذي كان من المفترض أن يحضر‎.‎

الأنباء

– الاستقالات تتوالى في سلطة دستورية أساسية وشبح الفراغ يهدد رأس الهرم‎.‎

– زيارة خارجية لمسؤول رفيع غير واضحة لناحية التوقيت كما طبيعة المساعدات التي سيطلبها من الدولة المضيفة‎. ‎

الجمهورية

– توالت التبليغات الى مرجعيات سياسية ونيابية مخافة حصول خروقات أمنية تستهدفهم أو ‏لإحياء الفتنة في مناطق حساسة.‏

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– بعد فشل محاولات تأليف الحكومة وحل الأزمة السياسية بدأت الأنظار تتجه الى ‏الماكينات الإنتخابية حيث بدأ بعضها بالإستعداد للإنتخابات التي ستجرى بعد عام.‏

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– يقول مطلعون على الحركة الخارجية حيال تأليف الحكومة إنّ ” الأم المستأجرة ليست ‏كالثكلى” أي أن الزوار يتحدثون ويرحلون ونحن أهل الفقيد.‏

المصدر: صحف