الوزير وزني بحث مع طليس في وضع المعاينة الميكانيكية وتسلم منه مشروع دعم قطاع النقل البري – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2021 - 14:48

الوزير وزني بحث مع طليس في وضع المعاينة الميكانيكية وتسلم منه مشروع دعم قطاع النقل البري

منذ 13 mins 20 April، 2021
الوزير غازي وزني
لبنان

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني وفدا من اتحادات نقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس الذي سلم الوزير وزني في خلال الاجتماع المشروع الذي تقدم به إلى الحكومة حول دعم قطاع النقل البري بمادتي البنزين والمازوت بأسعار محددة وبمساهمة مالية شهرية مقطوعة لتعويض خسائر القطاع نتيجة ارتفاع الأسعار وبدل صيانة للسيارات وقطع الغيار.
كما تم البحث في موضوع وضع المعاينة الميكانيكية وضرورة تطبيق القانون.
وأكد الوزير وزني “أن قطاع النقل هو قطاع حيوي ومهم”، مشددا على “أن قرار ترشيد الدعم يعود للحكومة مجتمعة”. واعتبر “أن المشروع الذي تقدم به طليس يجب أن يكون نقطة انطلاقة لموضوع ترشيد الدعم لمادة المحروقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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