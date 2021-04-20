الهند الثانية عالميا بعدد إصابات كورونا

تراجعت اليوم الثلاثاء حالات الإصابة بكوفيد 19 اليومية في الهند من مستوياتها القياسية التي بلغتها أمس، لكنها بقيت فوق مستوى الـ 200 ألف لليوم السادس على التوالي.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية، “تم تسجيل 259170 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة مع 273810 في اليوم السابق”.

وبذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات في الهند 15 مليونا، محتلة المركز الثاني، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 ارتفعت اليوم بـ 1761 ليصل مجموعها الكلي إلى 180530 شخصا.

المصدر: وكالة رويترز