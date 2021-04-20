مسؤول ايراني: اوكرانيا تنتهج سلوكا سياسيا تجاه حادثة سقوط الطائرة

صرح المتحدث باسم امانة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني كيوان خسروي بان المسؤولين الاوكرانيين ينتهجون سلوكا سياسيا حول حادث سقوط الطائرة في يناير 2020 جنوب العاصمة طهران.

وقال خسروي في تصريح له مساء الاثنين: ان احد المصادر الرئيسية لاعداد التقرير النهائي لفرق التحقيق في حادث سقوط الطائرة الاوكرانية هو معلومات الصندوقين الاسودين وان سلوك الاوكرانيين في هذا الصدد سياسي الطابع.

واشار الى التعاون الشامل من قبل ايران مع اوكرانيا للكشف عن ابعاد حادث سقوط الطائرة وقال: انه ومنذ وقوع هذا الحادث المرير تمت تلبية جميع طلبات الحكومة الاوكرانية، التي تجاوزت في بعض الاحيان الضرورات الاعتيادية، كي لا تبقى هنالك شكوك في مسار الكشف عن الحقيقة.

ولم يعلق خسروي بالنفي او الايجاب على تصريحات مصدر ايراني مطلع عن نية اوكرانيا لارجاع السبب في الحادث الى وجود نقص في المنظومة الروسية للدفاع الجوي “تور ام-1” وقال: ان المسؤولين الاوكرانيين بمزاعمهم الاخيرة التي ترافقت للاسف مع نسبهم تصريحات لمسؤولين ايرانيين يسعون لاثارة اجواء سياسية حول الملف وهي غير بناءة وغير مقبولة اطلاقا.

واضاف ان ارسال الصندوقين الاسودين للطائرة الى فرنسا لاستقراء معلوماتهما، يعد اهم دليل على اثبات سلوك ايران الشفاف والصادق في مسار الكشف عن جميع تفاصيل الحادث.

واعتبر خسروي الاستغلال السياسي لحادث مرير متعلق بمشاعر العشرات من الاسر المفجوعة بانه اجراء غير انساني وباعث على الاسف واضاف: ان العديد من فرق الخبراء المستقلة بدراستها الدقيقة لجميع الفرضيات الموجودة حول استهداف الطائرة الاوكرانية اعلنت بصورة قاطعة وموثقة بادلة فنية وخبرائية بان السبب في هذا الحادث غير المتعمد يعود الى خطأ بشري.

وتابع المتحدث باسم امانة المجلس الاعلى للامن القومي قائلا: ان ايا من المراجع الاجنبية لم يقدم لغاية الان اي ادلة فنية اخرى يمكنها تفنيد او اضعاف تقرير ايران الخبرائي بل هم (المسؤولون الاوكرانيون) يسعون فقط من خلال اثارة اجواء اعلامية واثارة مشاعر اسر شهداء الحادث لفرض ضغوط سياسية على ايران.

وختم خسروي تصريحه بالقول: ان الاجراءات القضائية للبت في ملف متهمي الحادث المفجع جارية في الوقت الحاضر وسيتم قريبا تشكيل محكمة مختصة لتحديد واعلان عقوبات المتهمين.

يذكر انه في 8 يناير/كانون الثاني 2020 ، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية اثر اصابتها عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي بعد إقلاعها من مطار “الإمام الخميني” جنوب طهران بدقائق، ما ادى الى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 وغالبيتهم ايرانيون اضافة الى افراد الطاقم الاوكرانيين التسعة.

المصدر: وكالة فارس