السفارة السورية في الإمارات تفتح أبوابها للراغبين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المرتقبة

فتحت السفارات السورية في عدة دول أبواب التسجيل للسوريين الراغبين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعديلاته.

وذكرت السفارة السورية في أبو ظبي في إعلان لها أنه تحضيرا للانتخابات الرئاسية المرتقبة تقوم السفارة السورية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي بتحضير القوائم الانتخابية للمواطنين السوريين المقيمين والموجودين في دولة الإمارات.

وطلبت السفارة من المواطنين السوريين الراغبين بالمشاركة بالانتخاب ممن أتموا سن الثامنة عشرة من العمر أو تجاوزوها بتاريخ الانتخاب تسجيل أسمائهم وذلك قبل تاريخ الـ 25 من نيسان 2021.

بدورها نشرت سفارتا سوريا في كل من لبنان وموسكو استمارة التسجيل في القوائم الانتخابية داعيتين المواطنين السوريين الراغبين بممارسة حقهم الانتخابي إلى تسجيل أسمائهم عبر البريد الإلكتروني أو الحضور شخصياً إلى السفارة.

كما دعت السفارة السورية في بيلاروس السوريين الراغبين بالمشاركة إلى تسجيل أسمائهم لدى السفارة، مشيرة إلى أنها قامت بإعداد القوائم الانتخابية للمواطنين السوريين الذين تغطيهم السفارة في دول أوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

كما دعت السفارات السورية في عدد من دول العالم المواطنين السوريين إلى تسجيل أسمائهم لديها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: سانا