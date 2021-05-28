حزب مجلس وحدة المسلمين في باكستان: الانتخابات السورية انتصار للسلام والسيادة

تقدم مسؤول الشؤون الخارجية في حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان السيد شفقت الشيرازي باسمه واسم الحزب وباسم الاحرار من الشعب الباكستاني بالتهنئة من الجمهورية العربية السورية قيادة وشعباً بنجاح العرس الانتخابي الرئاسي في أجواء من الحرية والديمقراطية.

وبارك السيد الشيرازي “لسوريا وشعبها وجيشها ومقاومتها فوز الرئيس بشار الأسد لولاية رئاسية جديدة”، وقال “اننا على ثقة بقدرة سيادة الرئيس بشار الاسد على النهوض بسوريا وإعادة إعمار ما دمرته قوى البغى والعدوان والإرهاب الأسود والعودة بسوريا قلبا نابضا في العالم العربي والاسلامي”.

ولفت السيد الشيرازي إلى أن الشعب السوري أثبت مرة جديدة من خلال مشاركته الواسعة في الانتخابات الرئاسية انه رغم كل الظروف والمحن يستطيع ان يحقق ارادته ويستطيع ان يرسم مستقبله بدون اي تدخل خارجي ويحقق مصيره بنفسه.

وشدد السيد الشيرازي على أن الانتخابات الرئاسية السورية شكلت انتصاراً للسلام والسيادة الوطنية السورية على الحرب العالمية المفروضة على الشعب السوري الذي قاوم وناضل بقيادة الرئيس بشار الأسد بكرامة وقوة أطماع القوى الإمبريالية والاستكبار العالمي والجماعات الإرهابية التي حاولت اخضاعه دون جدوى.

وفي الختام سأل السيد الشيرازي الله ان يكتب لسورية وقائدها وشعبها الامن والاستقرار والازدهار، وان يسدد خطاهم ويوفقهم الى خير مايحب ويرضى وان بحفظ سورية لاهلها.

المصدر: موقع المنار