تسيير دورية روسية – تركية مشتركة بريف مدينة عين العرب شمال سوريا

سيرت الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية اليوم الاثنين، دورية مشتركة في ريف مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا، وهي الدورية الـ51 بين الجانبين في المنطقة.

وانطلقت الدورية المؤلفة من ثماني عربات عسكرية روسية وتركية، رفقة مروحيتين روسيتين، من قرية آشمة 20 كم غرب مدينة عين العرب، وجابت قرى جارقلي فوقاني، وجبنة، ومشكو، وبيندر، وقره قوي تحتاني، وقولا، وسوسان، وجول بك وصولاً إلى قرية تل شعير 4 كم غرب عين العرب.

وعادت الدورية باتجاه الغرب وجابت قرى سفتك، قران، بوبان، خورخوري، ديكمداش، قران وجارقلي فوقاني، حيث دخلت العربات العسكرية التركية من البوابة القريبة من قرية آشمة، فيما عادت العربات العسكرية الروسية إلى مركزها في منطقة الإذاعة غرب المدينة (كوباني). وفي الثاني عشر من نيسان/ أبريل الحالي، سيرت الشرطة العسكرية الروسية مع الجانب التركي، الدورية المشتركة الـ50 في ريف عين العرب الشرقي.

المصدر: يونيوز