العلماء يجدون صلة بين الرضاعة الطبيعية ومستوى ذكاء الطفل

توصل علماء أمريكيون إلى استنتاج بأن الرضاعة الطبيعية الطويلة المدى تساعد على تحسين القدرة العقلية للطفل. .

في الولايات المتحدة، أجريت دراسة شاركت فيها 772 امرأة. من بين هؤلاء، 80% يرضعن أطفالهن من الثدي لمدة أربعة أشهر إلى سنة. كان مستوى الذكاء عند الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أعلى. وجد العلماء أن كل شهر إضافي على حليب الأم يزيد من أدائهم العقلي، حسب وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية.

توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بإرضاع الأطفال من الثدي لمدة ستة أشهر على الأقل. يحتوي حليب الثدي على العناصر النزرة الضرورية لنمو الطفل بشكل كامل.

المصدر: سبوتنيك