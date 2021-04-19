ربع قرن على مجزرة قانا ودم نَيسان يحمي الانتصارات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2021 - 03:16

ربع قرن على مجزرة قانا ودم نَيسان يحمي الانتصارات

منذ 5 ساعة 18 April، 2021
تقارير مصورة

ربع قرن وصور مجزرة قانا تسكن في ذاكرة اللبنانيين.

المصدر: قناة المنار

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