مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد اجتماع لجنة العمل المشتركة: يجري إعداد تفاهم جديد بشأن رفع العقوبات والاتفاق النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد اجتماع لجنة العمل المشتركة: يجري إعداد تفاهم جديد بشأن رفع العقوبات والاتفاق النووي
منذ 11 mins
17 April، 2021
عاجل
عباس عراقجي
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