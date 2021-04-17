مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد اجتماع لجنة العمل المشتركة: يجري إعداد تفاهم جديد بشأن رفع العقوبات والاتفاق النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2021 - 17:16

مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد اجتماع لجنة العمل المشتركة: يجري إعداد تفاهم جديد بشأن رفع العقوبات والاتفاق النووي

منذ 11 mins 17 April، 2021
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