وزارة الصحة: استدراج عروض لتجهيز مستشفيات بأنظمة الضغط السلبي

تعلن وزارة الصحة العامة عن إستدراج عروض لتجهيز مستشفيات بأنظمة الضغط السلبي لمصلحة وزارة الصحة العامة بتمويل من قرض البنك الدولي.

وتطلب الوزارة من جميع المهتمين التقدم بعروض أسعار في مهلة أقصاها يوم الاثنين الواقع فيه السادس والعشرون من شهر نيسان الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر.

للإستفسار والحصول على نسخة من دفتر الشروط الرجاء إرسال طلب الى البريد الالكتروني التالي: LHR.COVID19@gmail.com

للمراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة www.moph.gov.lb

ترسل العروض إلى البريد الالكتروني: LHR.COVID19@gmail.com

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام