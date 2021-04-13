مسؤول حزب الله في صيدا إستقبل وفدا من لجنتين في عين الحلوة

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في “حزب الله” الشيخ زيد ضاهر، وفدا من لجنة حي الطيرة في مخيم عين الحلوة برئاسة فادي العلي، في مركز الحزب في صيدا، في حضور عضوي قيادة منطقة صيدا عارف حميد وعلي الزينو. كما استقبل ضاهر وفد لجنة حي السميرية برئاسة رئيس لجنة القاطع الرابع أبو وائل محمد كليب.

وأوضح بيان صادر عن الحزب، أن “الوفدين قدما التبريكات لقيادة حزب الله بقدوم شهر رمضان المبارك، وشكرا الجهود التي بذلتها في المنطقة للتخفيف من المشاكل التي يعاني منها سكان المخيم”.

وتوجه المجتمعون الى “أهلنا الصامدين في فلسطين والمجاهدين الذين يواجهون أسوأ مؤامرة لتصفية قضية فلسطين”، مؤكدين أن المقاومة باشكالها المختلفة هي الرد الحقيقي والطبيعي على العدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني”.

ودعوا إلى ” تعزيز التواصل بين الأطر والجهات اللبنانية والفلسطينية وتوثيق العلاقة بين كل الأطراف لخدمة الشعبين اللبناني والفلسطيني في هذه الظروف التي تمر بها البلاد اجتماعيا واقتصاديا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام