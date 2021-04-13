إنتاج لقاح “إيران بركت” قد يبدأ الشهر القادم

أكد رئيس لجنة تنفيذ امر الامام الخميني (رض) ان عملية الإنتاج الواسع للقاح “كوف إيران بركت” تجري بالشكل المطلوب، وقال إن المرحلة الأولى من تحضير اللقاح بسعة ثلاثة ملايين جرعة تم الانتهاء منها، ومن المتوقع بدء إنتاجه في ايار/ مايو القادم.

واضاف محمد مخبر في مقابلة مع وكالة إرنا اليوم الثلاثاء من المقرر إنتاج 12 مليون جرعة شهريا في المرحلة الثانية من إنتاج اللقاح، موضحا ان بناء المصنع قد اكتمل ويجري حاليا تركيب معداته ومن المؤمل أن يبدأ إنتاج لقاحات بهذه السعة اوائل شهر يوليو 2021.

وتابع قائلا أن زيادة إنتاج أول لقاح إيراني لكورونا إلى 12 مليون جرعة شهريا، سوف يلبي معظم احتياجات البلاد في هذا المجال.

واعرب رئيس لجنة تنفيذ امر الامام الخميني (رض) عن أمله في أن يبدأ التطعيم الشامل بلقاح ” كوف إيران بركت” اعتبارا من حزيران/ يونيو من هذا العام، مؤكدا على التحرك في هذا الاتجاه بكل قوتنا.

وقال أن المرحلة الاولى من التجربة السريرية للقاح ” كوف إيران بركت” قد اكتملت ونتائج هذه المرحلة كانت جيدة جدا، موضحا إن المرحلة الثانية من التجربة السريرية للقاح قد تجاوزت نصفها ونأمل أن نبدأ المرحلة الثالثة في شهر مايو.

المصدر: وكالة ارنا