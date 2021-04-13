روائح “كريهة” قد تعني وجود بق الفراش في منزلك

يعد بق الفراش أحد أنواع الحشرات الصغيرة التي تعيش في الفراش أو أثاث غرفة النوم، وتترك لدغاتها علامات حمراء صغيرة على جلد ضحيتها.

ويمكن أن يؤدي عدد قليل منه فجأة إلى وجود عدد كبير من الحشرات التي تعيش في غرفة نومك، ولهذا السبب من الضروري أن تكون على دراية بالعلامات الرئيسية، بما في ذلك رائحتها.

وعلى الرغم من أن اسمها قد يشير إلى أنها لا تغادر السرير، إلا أن هذه الحشرات يمكنها بالفعل العيش في جميع غرف المنزل. وعادة ما تختبئ أثناء النهار، ثم تخرج ليلا لتناول الطعام.

ويزحف البق ببطء على أي مناطق مكشوفة من الجلد، ثم يمتص الدم من أجل الطعام. وتعد الروائح “غير اللطيفة” من أكثر علامات التحذير شيوعا، والتي تشير إلى أن بق الفراش يعيش في منزلك.

وهناك عدة أنواع مختلفة من الروائح التي يمكن أن تشير إلى تفشي بق الفراش، وجميعها روائح كريهة، وفقا لموقع Arrow Exterminating:

– تميل حشرات بق الفراش إلى إنتاج رائحة تشبه رائحة الكزبرة.

– يمكن أن ينتج التراكم الشديد لبق الفراش رائحة شبيهة بالعفن.

– وصف بعض الناس رائحة بق الفراش برائحة توت العليق الفاسد.

– يمكن أيضا الخلط بينه وبين رائحة مسحوق اللوز، وقد يكون مسكي الرائحة.

– قد ينتج عن هذه الحشرات رائحة تشبه النعناع، ولكن هذا يحدث فقط إذا كانت موجودة لفترة طويلة.

وفي جميع الحالات، إذا لاحظت أي روائح غريبة قادمة من جميع أنحاء المنزل، فيجب أن تفكر في فحص منزلك بحثا عن أي علامات أخرى لبق الفراش.

وقال موقع Arrow Exterminating: “إذا كان لديك تفشي بق الفراش، فقد تبدأ في ملاحظة رائحة منزلك مثل الأحذية المتعفنة أو الملابس المتعفنة المبللة، والرائحة غالبا ما تكون غير لطيفة. وعلى الرغم من أنه لا يشم كل الناس رائحة بق الفراش بالمثل، يبدو أن وصف الرائحة بما يشبه الكزبرة أو العفن هو الأكثر شيوعا. ومع ذلك، لا يصف الجميع الرائحة عند مواجهة تفشي بق الفراش. إنها ليست دائما نفس التجربة للجميع”.

وغالبا ما تكون العلامات الأولى لإصابة بق الفراش هي اكتشاف لدغاتها المميزة على الجلد. وتميل اللدغات إلى أن تكون حمراء ومثيرة للحكة للغاية، وعادة ما توجد في شكل خط عبر الجلد.

ويمكن أن تكون البقع الداكنة أو السوداء الصغيرة على الفراش وأغطية الوسائد، علامة على وجود بق الفراش.

المصدر: روسيا اليوم