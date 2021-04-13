عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 13 نيسان 2021

العناوين

الأخبار :

– رسائل نطنز بتوقيع إسرائيلي – أميركي: إيران نحو ضغط نووي مضادّ

– “‎رايح عالماكسيموم” في التدقيق الجنائي: لا مقايضة مع الحكومة | عون: لن نخضع للابتزاز في ملف ‏الترسيم

– ‫تعديل الحدود البحرية الجنوبية: لبنان يثبّت حقه في وجه العدوّ

– «إسرائيل» تعلّق على تعديل الحدود البحرية: سنرد بإجراءات موازية

– استنتاجا شكري وزكي: انعدام ثقة لا أزمة تأليف

– الأزمة «تحفر» في وجوه اللبنانيات: كوني جميلة… ولا تصرفي!

البناء :

– مرسوم الترسيم البحريّ يسبق وصول هيل ‏بالأمر الواقع … وتهديد الاحتلال بالردّ ‏بالمثل

– دياب وعكر ونجار وقّعوا… والمرسوم إلى بعبدا… لطي صفحة الاتهامات‎

– القوميّون لتحويل الاستحقاق الرئاسيّ السوريّ إلى استفتاء داعم لقيادة الأسد‎

الديار :

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– “رسالة” تحدّي لبنانية عشيّة زيارة هيل “تغضب” واشنطن ‏و”اسرائيل”

– الحريري مُتحفّظ على “التعديل”: لو كنتُ رئيساً للحكومة لما وقّعت!

– تريّث فرنسي بالعقوبات… ودور سعوديّ في عرقلة الاتفاقية مع العراق؟

اللواء :

– العهد يقفل باب الحكومة.. وباريس وضعت العقوبات على النار‎!‎

– بعبدا: المرسوم البحري يحتاج لمجلس الوزراء..

– موسكو تنتقد مبادرة ماكرون وتنتظر القيادات اللبنانية

الجمهورية :

– حبس أنفاس قبل العقوبات.. والداخل ‏صدامات.. وتزخيم مبادرة بري تجنباً ‏للاحتمالات

الأنباء :



– الأبواب الحكومية مقفلة.. وجنبلاط يكرر النداء لتسوية لا تستثني أحداً

– لبنان “الأغلى” يتجه لسيناريو فنزويلا.. اللبنانيون على موعدٍ مع الصيام في رمضان وبعده

النهار :

– تعديل الحدود: تخبط في انتظار ديفيد هيل

الاسرار

البناء

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-‎ ‎ قال مرجع سياسي إن توقيع مرسوم ترسيم الحدود البحرية أسقط كل الاتهامات التي تم استخدامها بحق فريق ‏سياسيّ واتهامه بالتفريط بالحقوق اللبنانية والدخول بصفقات على حسابها مع الأميركي، ولو صحّ ذلك لما صدر ‏المرسوم، متمنياً أن ينجح اللبنانيون بالترفع عن الحروب المفتعلة في إدارة ما بعد المرسوم وما تفرضه من ‏مسؤوليات‎.‎

-‎ ‎قالت مصادر دبلوماسية إن البيانات الأميركية والأوروبية إضافة للروسية والصينية التضامنية مع إيران بوجه ‏محاولة التخريب التي تعرّض لها مجمع نطنز النووي واعتبارها محاولة للتخريب على مساعي إعادة العمل ‏بالاتفاق النووي كان في سياق تقديم بديل سياسي لإيران عن الردّ على التخريب لمنح مفاوضات فيينا فرص ‏النجاح‎.‎

النهار

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-‎ شن ناشطون عبر وسائل التواصل حملة على القائلين باعادة تكوين الودائع في المصارف ما يعني انها باتت غير ‏موجودة بعكس ما يروج البعض‎ ‎

-‎ ‎ تُجرى تحضيرات واسعة لنقابات وهيئات في المجتمع المدني والحراك ليوم مشهود في عيد العمال في الأول من ‏أيار‎.‎

– ‎ قال مسؤول مصرفي ان الودائع بالدولار ستقسط على سنوات على ان تسحب بالليرة اللبنانية وفق ما تنص ‏العقود الموقعة من قبل عملاء المصرف

– ‎أثار كلام وزير سابق حول أموال المودعين موجة غضب عند هؤلاء، باعتبار ان ما كشفه أكد تبخّر أموالهم

الجمهورية

‎- رأت جهات قريبة من مرجع رئاسي أن المعركة السياسية القائمة اليوم ترتكز الى معادلة التجويع أو ‏الصلاحيات‎.

– ‎قللت أوساط دبلوماسية من إمكان تسجيل إنعكاسات إيجابية على لبنان في المدى القريب في إجتماعات فيينا‎.

– ‎شهد لقاء بين مرجع سياسي بارز ومرجع نقدي نقاشاً صاخباً على خلفية رفع الدعم حيث سمعت الأصوات ‏وانتهى النقاش بتأجيل الأمر إلى ما بعد رمضان‎. ‎

اللواء

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– لم يستبعد ارتفاع حجم الضغوطات الدولية، مع نهاية الشهر الجاري، لحمل مسؤول كبير على السير في توقيع ‏مرسوم حكومة جديدة‎!‎

– رفضت مرجعية رسمية أي اقتراح يقضي بتسمية جهات من طائفة معينة أسماء وزارء لتسوية أزمة تقنية في ‏تأليف الحكومة‎.‎

– وسَّع حزب نافذ دائرة خدماته الاجتماعية والمعيشية لتشمل فئات تدور في فلكه، وليس من المناصرين المباشرين‎!‎

الأنباء

– اقفال تام لقطاع حيوي اساسي في اليومين الماضيين رغم كل الوعود بأن لا أزمة وأن “لا داعي للهلع”.‎

– الموقف الرسمي من مرجعية روحية لا يبدو أنه ينسحب على مناصري تيار سياسي في ظل الحملات التي تشهدها ‏مواقع التواصل الاجتماعي‎.‎

المصدر: صحف