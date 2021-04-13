عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 13 نيسان 2021 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 07:56

عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 13 نيسان 2021

منذ 35 mins 13 April، 2021
اسرار الصحف - أسرار
صحافة - صحافة محلية

العناوين

الأخبار :

– رسائل نطنز بتوقيع إسرائيلي – أميركي: إيران نحو ضغط نووي مضادّ
– “‎رايح عالماكسيموم” في التدقيق الجنائي: لا مقايضة مع الحكومة | عون: لن نخضع للابتزاز في ملف ‏الترسيم
– ‫تعديل الحدود البحرية الجنوبية: لبنان يثبّت حقه في وجه العدوّ
– «إسرائيل» تعلّق على تعديل الحدود البحرية: سنرد بإجراءات موازية
– استنتاجا شكري وزكي: انعدام ثقة لا أزمة تأليف
– الأزمة «تحفر» في وجوه اللبنانيات: كوني جميلة… ولا تصرفي!
البناء :

– مرسوم الترسيم البحريّ يسبق وصول هيل ‏بالأمر الواقع … وتهديد الاحتلال بالردّ ‏بالمثل
– دياب وعكر ونجار وقّعوا… والمرسوم إلى بعبدا… لطي صفحة الاتهامات‎
– القوميّون لتحويل الاستحقاق الرئاسيّ السوريّ إلى استفتاء داعم لقيادة الأسد‎
الديار :

– “رسالة” تحدّي لبنانية عشيّة زيارة هيل “تغضب” واشنطن ‏و”اسرائيل”
– الحريري مُتحفّظ على “التعديل”: لو كنتُ رئيساً للحكومة لما وقّعت!
– تريّث فرنسي بالعقوبات… ودور سعوديّ في عرقلة الاتفاقية مع العراق؟
اللواء :

– العهد يقفل باب الحكومة.. وباريس وضعت العقوبات على النار‎!‎
– بعبدا: المرسوم البحري يحتاج لمجلس الوزراء..
– موسكو تنتقد مبادرة ماكرون وتنتظر القيادات اللبنانية

الجمهورية :

– حبس أنفاس قبل العقوبات.. والداخل ‏صدامات.. وتزخيم مبادرة بري تجنباً ‏للاحتمالات
الأنباء :

– الأبواب الحكومية مقفلة.. وجنبلاط يكرر النداء لتسوية لا تستثني أحداً
– لبنان “الأغلى” يتجه لسيناريو فنزويلا.. اللبنانيون على موعدٍ مع الصيام في رمضان وبعده

النهار :

– تعديل الحدود: تخبط في انتظار ديفيد هيل

الاسرار

البناء
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-‎ ‎ قال مرجع سياسي إن توقيع مرسوم ترسيم الحدود البحرية أسقط كل الاتهامات التي تم استخدامها بحق فريق ‏سياسيّ واتهامه بالتفريط بالحقوق اللبنانية والدخول بصفقات على حسابها مع الأميركي، ولو صحّ ذلك لما صدر ‏المرسوم، متمنياً أن ينجح اللبنانيون بالترفع عن الحروب المفتعلة في إدارة ما بعد المرسوم وما تفرضه من ‏مسؤوليات‎.‎
-‎ ‎قالت مصادر دبلوماسية إن البيانات الأميركية والأوروبية إضافة للروسية والصينية التضامنية مع إيران بوجه ‏محاولة التخريب التي تعرّض لها مجمع نطنز النووي واعتبارها محاولة للتخريب على مساعي إعادة العمل ‏بالاتفاق النووي كان في سياق تقديم بديل سياسي لإيران عن الردّ على التخريب لمنح مفاوضات فيينا فرص ‏النجاح‎.‎
النهار
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-‎ شن ناشطون عبر وسائل التواصل حملة على القائلين باعادة تكوين الودائع في المصارف ما يعني انها باتت غير ‏موجودة بعكس ما يروج البعض‎ ‎
-‎ ‎ تُجرى تحضيرات واسعة لنقابات وهيئات في المجتمع المدني والحراك ليوم مشهود في عيد العمال في الأول من ‏أيار‎.‎
– ‎ قال مسؤول مصرفي ان الودائع بالدولار ستقسط على سنوات على ان تسحب بالليرة اللبنانية وفق ما تنص ‏العقود الموقعة من قبل عملاء المصرف
– ‎أثار كلام وزير سابق حول أموال المودعين موجة غضب عند هؤلاء، باعتبار ان ما كشفه أكد تبخّر أموالهم

الجمهورية
‎- رأت جهات قريبة من مرجع رئاسي أن المعركة السياسية القائمة اليوم ترتكز الى معادلة التجويع أو ‏الصلاحيات‎.
– ‎قللت أوساط دبلوماسية من إمكان تسجيل إنعكاسات إيجابية على لبنان في المدى القريب في إجتماعات فيينا‎.
– ‎شهد لقاء بين مرجع سياسي بارز ومرجع نقدي نقاشاً صاخباً على خلفية رفع الدعم حيث سمعت الأصوات ‏وانتهى النقاش بتأجيل الأمر إلى ما بعد رمضان‎. ‎

اللواء
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– لم يستبعد ارتفاع حجم الضغوطات الدولية، مع نهاية الشهر الجاري، لحمل مسؤول كبير على السير في توقيع ‏مرسوم حكومة جديدة‎!‎
– رفضت مرجعية رسمية أي اقتراح يقضي بتسمية جهات من طائفة معينة أسماء وزارء لتسوية أزمة تقنية في ‏تأليف الحكومة‎.‎
– وسَّع حزب نافذ دائرة خدماته الاجتماعية والمعيشية لتشمل فئات تدور في فلكه، وليس من المناصرين المباشرين‎!‎

الأنباء
– اقفال تام لقطاع حيوي اساسي في اليومين الماضيين رغم كل الوعود بأن لا أزمة وأن “لا داعي للهلع”.‎
– الموقف الرسمي من مرجعية روحية لا يبدو أنه ينسحب على مناصري تيار سياسي في ظل الحملات التي تشهدها ‏مواقع التواصل الاجتماعي‎.‎

المصدر: صحف

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