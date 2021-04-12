حملة اعتقالات واسعة تطال 21 شخصا بالضفة الغربية بينهم قيادات من حماس

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، طالت قيادات في حركة حماس وأسرى محررين بينهم أسيرة محررة من جنين.

ففي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة، واعتقلت ثلاثة من قيادات حركة حماس بعد دهم وتفتيش منازلهم فجرا.

وأفادت مصادر محلية بأن”قوات الاحتلال اعتقلت القادة في حماس: أنس رصرص، وعمر القواسمي، والدكتور مصطفى شاور؛ والذي يشغل رئيس رابطة علماء فلسطين”.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو ماريا من بيت أمر شمال الخليل، وذلك بعد يومين من الإفراج عن والده المحرر وحيد أبو ماريا.

وفي جنين شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة، واعتقلت الأسيرة المحررة والناشطة منى قعدان، بعد اقتحام وتفتيش منزلها.

يذكر أن منى قضت خلف القضبان 7 سنوات، خلال 5 اعتقالات، كان آخرها بتاريخ 13-11-2012، واستمر 42 شهراً حتى تحررت بتاريخ 10-3- 2016، حيث توفيت خلالها والدتها واعتقل شقيقيها طارق.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين حمودة ورامز السمير، بعد دهم وتفتيش منزليهما في مدينة جنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حماد أحمد أبو مارية عن حاجز “الكونتينر” شمال شرق المدينة.

فيما شنّت حملة اعتقالات بحق أسرى محررين في بلدة تقوع جنوب بيت لحم، وذلك بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد محمود العمور (22 عاما)، ومهند نمر العمور (23 عاما)، ومحمد ربحي العمور (22 عاما)، وسفيان عودة الله العمور (26 عاما)، ومحمد إبراهيم العمور (25 عاما)، وأنس عادل العمور (25 عاما)، وعدي عزات العمور (20 عاما)، ومحمود علي العمور (22 عاما)، وشادي نايف العمور (23 عاما)، وبراء رائد العمور (22 عاما).

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير جرير قضاء رام الله، واعتقلت الشاب محمود معالي، والمواطن عبد العليم علوي، والد الأسير معن علوي والذي اعتقل قبل أسبوع، وتم أيضا اعتقالهما بعد مداهمة منازل بالبلدة.

واقتحمت آليات الاحتلال العسكرية مدينة رام الله وقرية المغير، وسيّرت آلياتها وجنود راجلين في المدينة.

وفي نابلس، رشق مجموعة من الشبان مركبة لأحد المستوطنين، قرب مفرق مستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، ما أدى لتحطيمها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وتمركزت في شارع المطحنة لعدة ساعات.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوة مستعربين تابعة للاحتلال الفتى آدم قراعين (18 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في حي رأس العامود في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان أحمد خويص، ومحمد الصياد، وتوفيق أبو سبيتان وجميعهم في العشرينات من العمر، بعد دهم وتفتيش منازلهم حي الطور بالقدس.

وشهدت الفترة الأخيرة اعتقال قوات الاحتلال للعديد من قيادات حركة حماس وكواردها، تزامنًا مع التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية التي تم الاتفاق على إجرائها خلال الشهر القادم.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام