عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 12 نيسان 2021

العناوين

الأخبار :

– الراعي يتقدّم حزب المصرف: أجِّلوا التدقيق الجنائي! عون: الفاسدون يخشون التدقيق

– تعديل الحدود البحرية: أسبوع الحسم

– لا موعد جديداً لزيارة دياب للعراق

– اقتراح شراء سندات الـ«يوروبوندز»: خدمة للدائنين أم تخلُّص من عبء الديون؟

– ‫إفطار أسرة من 5 أفراد يكلف أكثر من ضعفي الحد الأدنى للأجور!

– السعودية: محاكمات وإعدامات لـ«المتسرّبين» إلى «أنصار الله»

البناء :

– هيل في زيارة وداعيّة بلا مهام… ‏ومرسوم الترسيم يحسم غداً… وبدائل ‏للنقاش

– الراعي: التدقيق بعد الحكومة… ‏والشيخ قاسم: نحن جزء من الحل الحكوميّ ‏بتدوير الزوايا

– الحسنيّة يحشد القوميّين ‏للاستفتاء الرئاسيّ: وراء الأسد في ‏مواجهة الاحتلال والإرهاب‎ ‎

الديار :

– تحدٍ جديد يُواجه اللبنانيين… المصارف المراسلة تُقفل حسابات المصارف ‏اللبنانية

– الأمن الغذائي في خطر ومخاوف من عدم القدرة على استيراد السلع ‏والمواد الأوّلية

– الصراع السياسي يضع لبنان في مهبّ الريح… من يتحمّل المسؤولية بعد ‏شللّ حكومة دياب؟

اللواء :

– ألغام الحكومة تعمّق التباعد وإفتراق بين بكركي وبعبدا

– مصير المحروقات والخبز ينتظر قرار المركزي.. وخلافات ترافق الإعداد للإمتحانات الرسمية

الجمهورية :

– التأليف من سياسة “الجزرة” الى ‏‏”العصا” والراعي: الحكومة ثمّ ‏التدقيق الجنائي

النهار :

– معارك دائرية لتيار العهد: الإنسداد الكامل

الأنباء :

– معاركُ البيانات تشتعل بين جبهة وأخرى.. ولا انقشاع في مسار التأليف

الاسرار

البناء‎

– قالت مصادر قانونية إن حدود لبنان البحريّة يفترض إضافتها الى النص الدستوريّ الذي ينص على حدود لبنان ‏البرية عند اكتمالها وتثبيتها في ملفات الأمم المتحدة، وقالت إن ضمان حقوق لبنان التفاوضيّة وفقاً للخرائط الجديدة ‏تتم بمراسلة توجّهها وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة بدلاً من مرسوم يحتاج مجلس وزراء بأغلبية الثلثين يجعل ‏أي عمل تفاوضيّ خيانة وطنية‎.‎

– حدّدت جهات دبلوماسية أوروبية نهاية شهر أيار المقبل كسقف زمني للحكم على المسار التفاوضيّ الخاص ‏بالملف النووي الإيراني، بحيث يشكل عدم الوصول إلى اتفاق قبل ذلك التاريخ إعلاناً للفشل، حيث تدخل إيران ‏الاستحقاق الانتخابي على إيقاع التصعيد فيما يبلغ برنامجها النووي مراحل حرجة‎.‎

النهار

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‎- يتصرف مدير عام مؤسسة رسمية كأنه مسؤول حزبي ويسائل من يتعرض للفريق السياسي الذي يمثله ويتخذ ‏منهم مواقف ويرسل رسائل هاتفية في هذا الشأن‎.‎

– ‎ في محاولة من الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار لاستيعاب الانتخاب – التعيين في حزبه، انشأ للمرة ‏الاولى مجلساً للشيوخ يحوط بالرئيس الجديد كميل دوري شمعون‎.‎

‎- رفعت بلديات في عدد من المناطق مستوى إجراءاتها الأمنية بعد تفاقم السرقات والتعديات، وذلك بالتعاون مع ‏أحزاب نافذة‎.‎

– ‎بدأت حملة الكترونية للدعوة الى اعتماد التدقيق الجنائي في الاموال الرسمية منذ العام 1988 زمن الحكومة ‏العسكرية بعد نبش سجلات تحويل اموال الى مصارف فرنسية انذاك‎.‎

الجمهورية‎

‎- يتمكن بعض المواطنين من خلال وساطات معارفهم الحصول على مواد مدعومة مخبأة في مخازن معينة‎.‎

– ‎إعتبر أحد الوزراء أن الخروج من الهاوية يحتاج إلى نحو أربع سنوات إذا بدأ الآن وكلما تأخر الوقت طالت ‏المدة التي سيستغرقها‎.‎

– انضم تجار اللقاح ضد كورونا الى قائمة المستفيدين بملايين الدولارات من فضيحة الدعم والتهريب‎.‎

اللواء

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– لوحظ غياب طرابلسي سياسي فادح عن خريطة لقاءات المسؤولين العرب والأجانب الذين زاروا لبنان مؤخراً‎!‎

– لم تفلح المساعي التي بذلها مرجع كبير ومعاونوه لتأمين لقاءين لرئيس تيارهما السياسي: الأول مع مسؤول عربي ‏رفيع المستوى زار بيروت مؤخراً، والثاني مع كبار معاوني رئيس أوروبي مُتابع للملف اللبناني‎!‎

– يشكو عدد من الوزراء من “تمرد” المدراء العامين في وزاراتهم على قراراتهم، بحجة أن رؤسائهم فقدوا ‏صلاحياتهم القانونية، ومرشحون للعودة إلى منازلهم بين ساعة وأخرى‎!‎

الأنباء

– لم تخرج جولة أحد الدبلوماسيين عن حدود استبيان المواقف وتقصّي المعلومات والنقاش العام‎.‎

– يعتقد مسؤول سياسي مطلع أن واقع عملية تأليف الحكومة تجمّد عند النقطة التي بلغها ولم يتراجع الى الصفر‎.‎

المصدر: صحف