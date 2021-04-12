عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 12 نيسان 2021

العناوين
الأخبار :
– الراعي يتقدّم حزب المصرف: أجِّلوا التدقيق الجنائي! عون: الفاسدون يخشون التدقيق
– تعديل الحدود البحرية: أسبوع الحسم
– لا موعد جديداً لزيارة دياب للعراق
– اقتراح شراء سندات الـ«يوروبوندز»: خدمة للدائنين أم تخلُّص من عبء الديون؟
– إفطار أسرة من 5 أفراد يكلف أكثر من ضعفي الحد الأدنى للأجور!
– السعودية: محاكمات وإعدامات لـ«المتسرّبين» إلى «أنصار الله»
البناء :
– هيل في زيارة وداعيّة بلا مهام… ومرسوم الترسيم يحسم غداً… وبدائل للنقاش
– الراعي: التدقيق بعد الحكومة… والشيخ قاسم: نحن جزء من الحل الحكوميّ بتدوير الزوايا
– الحسنيّة يحشد القوميّين للاستفتاء الرئاسيّ: وراء الأسد في مواجهة الاحتلال والإرهاب
الديار :
– تحدٍ جديد يُواجه اللبنانيين… المصارف المراسلة تُقفل حسابات المصارف اللبنانية
– الأمن الغذائي في خطر ومخاوف من عدم القدرة على استيراد السلع والمواد الأوّلية
– الصراع السياسي يضع لبنان في مهبّ الريح… من يتحمّل المسؤولية بعد شللّ حكومة دياب؟
اللواء :
– ألغام الحكومة تعمّق التباعد وإفتراق بين بكركي وبعبدا
– مصير المحروقات والخبز ينتظر قرار المركزي.. وخلافات ترافق الإعداد للإمتحانات الرسمية
الجمهورية :
– التأليف من سياسة “الجزرة” الى ”العصا” والراعي: الحكومة ثمّ التدقيق الجنائي
النهار :
– معارك دائرية لتيار العهد: الإنسداد الكامل
الأنباء :
– معاركُ البيانات تشتعل بين جبهة وأخرى.. ولا انقشاع في مسار التأليف
الاسرار
البناء
– قالت مصادر قانونية إن حدود لبنان البحريّة يفترض إضافتها الى النص الدستوريّ الذي ينص على حدود لبنان البرية عند اكتمالها وتثبيتها في ملفات الأمم المتحدة، وقالت إن ضمان حقوق لبنان التفاوضيّة وفقاً للخرائط الجديدة تتم بمراسلة توجّهها وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة بدلاً من مرسوم يحتاج مجلس وزراء بأغلبية الثلثين يجعل أي عمل تفاوضيّ خيانة وطنية.
– حدّدت جهات دبلوماسية أوروبية نهاية شهر أيار المقبل كسقف زمني للحكم على المسار التفاوضيّ الخاص بالملف النووي الإيراني، بحيث يشكل عدم الوصول إلى اتفاق قبل ذلك التاريخ إعلاناً للفشل، حيث تدخل إيران الاستحقاق الانتخابي على إيقاع التصعيد فيما يبلغ برنامجها النووي مراحل حرجة.
النهار
- يتصرف مدير عام مؤسسة رسمية كأنه مسؤول حزبي ويسائل من يتعرض للفريق السياسي الذي يمثله ويتخذ منهم مواقف ويرسل رسائل هاتفية في هذا الشأن.
– في محاولة من الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار لاستيعاب الانتخاب – التعيين في حزبه، انشأ للمرة الاولى مجلساً للشيوخ يحوط بالرئيس الجديد كميل دوري شمعون.
- رفعت بلديات في عدد من المناطق مستوى إجراءاتها الأمنية بعد تفاقم السرقات والتعديات، وذلك بالتعاون مع أحزاب نافذة.
– بدأت حملة الكترونية للدعوة الى اعتماد التدقيق الجنائي في الاموال الرسمية منذ العام 1988 زمن الحكومة العسكرية بعد نبش سجلات تحويل اموال الى مصارف فرنسية انذاك.
الجمهورية
- يتمكن بعض المواطنين من خلال وساطات معارفهم الحصول على مواد مدعومة مخبأة في مخازن معينة.
– إعتبر أحد الوزراء أن الخروج من الهاوية يحتاج إلى نحو أربع سنوات إذا بدأ الآن وكلما تأخر الوقت طالت المدة التي سيستغرقها.
– انضم تجار اللقاح ضد كورونا الى قائمة المستفيدين بملايين الدولارات من فضيحة الدعم والتهريب.
اللواء
– لوحظ غياب طرابلسي سياسي فادح عن خريطة لقاءات المسؤولين العرب والأجانب الذين زاروا لبنان مؤخراً!
– لم تفلح المساعي التي بذلها مرجع كبير ومعاونوه لتأمين لقاءين لرئيس تيارهما السياسي: الأول مع مسؤول عربي رفيع المستوى زار بيروت مؤخراً، والثاني مع كبار معاوني رئيس أوروبي مُتابع للملف اللبناني!
– يشكو عدد من الوزراء من “تمرد” المدراء العامين في وزاراتهم على قراراتهم، بحجة أن رؤسائهم فقدوا صلاحياتهم القانونية، ومرشحون للعودة إلى منازلهم بين ساعة وأخرى!
الأنباء
– لم تخرج جولة أحد الدبلوماسيين عن حدود استبيان المواقف وتقصّي المعلومات والنقاش العام.
– يعتقد مسؤول سياسي مطلع أن واقع عملية تأليف الحكومة تجمّد عند النقطة التي بلغها ولم يتراجع الى الصفر.
المصدر: صحف