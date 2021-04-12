مـسـؤول أمـيـركي لــصـحـيـفـة “واشـنـطـن بـوسـت”: لم يكن للولايات المتحدة أيّ دور في تفجير منشآة نطنز الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2021 - 08:06
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مـسـؤول أمـيـركي لــصـحـيـفـة “واشـنـطـن بـوسـت”: لم يكن للولايات المتحدة أيّ دور في تفجير منشآة نطنز الإيرانية
منذ 1 ساعة
12 April، 2021
الولاات المتحدة
منشأة نطنز النووية
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