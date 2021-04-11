الشيخ نعيم قاسم : الاتفاق النووي على الارجح يحتاج حوالي شهرين ليسلك طريقه والاميركيون يعتبرونه افضل من عدم الاتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2021 - 22:48
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الشيخ نعيم قاسم : الاتفاق النووي على الارجح يحتاج حوالي شهرين ليسلك طريقه والاميركيون يعتبرونه افضل من عدم الاتفاق
منذ 50 mins
11 April، 2021
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