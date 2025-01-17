طائرات العدو الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على المناطق الشرقية من شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2025 - 22:08

طائرات العدو الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على المناطق الشرقية من شمال قطاع غزة

منذ 22 mins 17 January، 2025
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