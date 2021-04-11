التيار الوطني ردا على القوات: ما أقبح المجرم عندما يتكلم بالعفة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2021 - 17:50

التيار الوطني ردا على القوات: ما أقبح المجرم عندما يتكلم بالعفة

منذ 2 ساعة 11 April، 2021
التيار الوطني الحر_القوات اللبنانية
لبنان

علقت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر، على ما جاء في بيان للقوات اللبنانية، وقالت في تصريح: “لن نزعج اللبنانيين ببيان رد على القوات اللبنانية من 11 بندا ولكن نقول قولا واحدا عن السيد سمير جعجع: من مارس الاجرام أيام الحرب والاغتيال السياسي، أيام السلم لا يحق له الكلام بالأخلاق السياسية، ومن يمارس أعلى درجات الفساد السياسي بأخذ المال من الخارج (fundraising) لصرفه انتخابيا، وبذخ ما جباه من اللبنانيين على قصوره ورفاهيات حاشيته لا يحق له الوعظ بالفساد. ما أقبح المجرم عندما يتكلم بالعفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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