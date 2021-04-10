“الوطني الحر”: الحريري يؤخر تشكيل الحكومة.. وندعو اللبنانيين للاستنفار والنضال من اجل التدقيق الجنائي

اعتبر “التيار الوطني الحر” في لبنان السبت أنه “لم يعد من شك في أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يسعى لتأخير تشكيل الحكومة، ويأتي في هذا السياق تفشيله للمسعى الفرنسي الأخير”.

وتابع التيار في بيان للهيئة السياسية بعد اجتماعها ان “الاختبار الجدي لاقتراب موعد التشكيل هو قيام الرئيس المكلف بتقديم صيغة حكومية متكاملة ومفهومة لا غموض فيها، لرئيس الجمهورية، وهو ما سوف يكشف نواياه الحقيقية بالسعي للحصول على نصف أعضاء الحكومة زائد واحد”.

ورأى التيار أن “موقف رئيس الجمهورية بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو خارطة طريق واضحة لتسريع تنفيذ التدقيق”، كاشفا ان ما استلمته وزارة المالية أمس ليس إلا موافقة المجلس المركزي على فهرس بلائحة المستندات المطلوبة من دون الالتزام بتواريخ محددة لتسليم المستندات بحد ذاتها”. وازاء “هذه المماطلة التي تهدف الى تعطيل التدقيق الجنائي ووقفه”، دعا التيار “المواطنين كافة الى عدم السكوت والاستنفار والنضال والضغط معه في سبيل تحقيق ذلك”.

وسأل التيار “مجلس النواب عن التأخير الحاصل في عدم إقرار قانون ضبط التحويلات المالية الى الخارج المعروف بكابيتال كونترول”، وأكد “الوقوف مع كل ما يؤمن حقوق لبنان وحدوده البرية والبحرية كاملة دون نقصان”.

من جهة ثانية، أسف التيار “للكلام الصادر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي تحامل على رئيس الجمهورية بقوله أن الى جانبه على مدى خمس سنوات أكثرية نيابية ووزارية”، وتابع “السؤال الموجه الى السيد جعجع الذي ساهم عام 90 بضرب صلاحيات الرئيس ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها، وخاصة انه يعاكسه في ما تبقى منها ويتنازل كما في ال90 من خلال سياسة تعاكس ما يقوم به التيار لاستعادة التوازن والميثاقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام