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April 10 2021 - 15:40

قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري داخل مطعم في الصومال

منذ 56 mins 10 April، 2021
قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري داخل مطعم في الصومال
أخبار دولية - الصومال

أكدت السلطات الصومالية أن أربعة مدنيين على الأقل قتلوا السبت جراء تفجير انتحاري استهدف مدينة بيدوا، مركز محافظة باي جنوب البلاد. وذكر المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد ابراهيم معلمو على حسابه في “تويتر” أن ستة مدنيين آخرين أصيبوا أيضا جراء ما وصفه “الهجوم الجبان”، موضحاً أن المهاجم فجر نفسه في مطعم صباح اليوم.

ونقل موقع Garowe الإخباري عن الشرطة المحلية إعلانها أن “الهجوم نفذ بهدف اغتيال محافظ باي علي وردري دايوو”، مؤكدة نجاة هذا المسؤول. ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى الآن، لكن التقارير المحلية ترجح وقوف “حركة الشباب” وراءه.

المصدر: روسيا اليوم

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