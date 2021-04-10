الرئيس التونسي: لن نقبل أبداً بأن يتم المساس بأمن مصر المائي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد السبت، أن بلاده “لا تقبل أن يتم المساس بحقوق مصر في حصتها بمياه نهر النيل”، وذلك في ظل تعثر المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى. وقال سعيد، في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره المصري عب الفتاح السيسي “بالنسبة إلى التوزيع العادل للمياه أكررها أمام العالم كله لن نقبل أبدا بأن يتم المساس بأمن مصر المائي”.

وأضاف سعيد “نبحث عن حلول عادلة ولكن الأمن القومي لمصر هو أمننا وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا”، مشيرا إلى أنه “أقول هذا عن قناعة تامة لأننا قرأنا التاريخ جيدا ونستشرف المستقبل جيدا”. من جهته، قال السيسي “تم تداول قضية الأمن المائي المصري وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر”.

المصدر: سبوتنيك