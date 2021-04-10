أعلن المتحدث باسم القنصلية الروسية العامة لدى تركيا السبت، عن مقتل سائح روسي وإصابة 26 في حادث حافلة في تركيا. وقال المتحدث الروسي لوكالة سبوتنيك “وقع حادث مروري لحافلة تنقل مجموعة من 32 سائحًا روسيًا إلى كابادوكيا، يوم 10 نيسان/أبريل، في حوالي الساعة 9:30 صباحًا، تابعين لشركة بيغاس للسياحة”.

وفقًا للمعلومات الأولية التي تلقتها القنصلية العامة من هيئة إنفاذ القانون المحلية، فقد سائق الحافلة السيطرة على عليها على الطريق الجليدي بسبب سوء الأحوال الجوية. ونتيجة للحادث، أصيب 26 روسيًا. واكد المصدر “لسوء الحظ، أكدت السلطات التركية مقتل احد السائحين الروس”.

المصدر: سبوتنيك