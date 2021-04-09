ردا على جرائم العدوان.. هجوم بطائرة مسيرة يمنية على مطار أبها الدولي بالسعودية

استهدف سلاح الجو اليمني المسير الجمعة موقع حساس في مطار أبها الدولي بالسعودية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على موقع حساس بمطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K”، واوضح أن “الطائرة أصابت هدفها بدقة بفضل الله”.

وشدد سريع على أن “هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على اليمن”.

الجدير بالذكر أن سلاح الجو المسير استهدف يوم أمس قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2k .. كما ‏تمكن سلاح الجو المسير فجر اليوم من استهداف مرابض الطائرات الحربية بمطار جيزان بطائرة نوع قاصف 2k .

المصدر: موقع انصار الله