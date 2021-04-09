بوتين وأردوغان يبحثان التسوية في قره باغ والأخير يشيد بخطوات روسيا لضمان استقرار الوضع في المنطقة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2021 - 17:46

بوتين وأردوغان يبحثان التسوية في قره باغ والأخير يشيد بخطوات روسيا لضمان استقرار الوضع في المنطقة (سبوتنيك)

منذ 14 mins 9 April، 2021
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