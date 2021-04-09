مرتضى: لتضافر الجهود ليعود لبنان إلى موقعه الرائد في المنطقة والعالم

أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عباس مرتضى على “ضرورة تضافر الجهود الوطنية ليعود لبنان إلى موقعه الرائد في المنطقة والعالم”، ولفت الى ان ذلك يكون “بالاستفادة من النخب اللبنانية الشابة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجالات الثقافية والعلمية”.

كلام مرتضى جاء خلال استقباله نائب رئيس “رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في ايران” علي أصغر فارسي يرافقه المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية في بيروت عباس خامه يار، وجرى تداول الأنشطة الثقافية المشتركة بين لبنان وإيران والترابط التاريخي الثقافي والعلمي بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام