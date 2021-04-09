كوريا الجنوبية تعلن الإفراج عن السفينة المحتجزة في إيران منذ كانون الثاني/ يناير

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن السفينة الكورية التي احتجزتها إيران مع القبطان في كانون الثاني / يناير تم الإفراج عنهما اليوم الجمعة.

وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن السفينة “هانكوك كيمي” غادرت إيران صباح اليوم مع بحارتها.

وأفادت بأن قبطان السفينة وطاقمها بصحة جيدة.

وكانت السفينة متوقفة في ميناء بندر عباس بإيران.

وكانت إيران احتجزت السفينة ناقلة المواد الكيماوية في مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان واتهمتها بتلويث المياه بالمواد الكيماوية منذ يوم 4 كانون الثاني / يناير.

وفي شباط / فبراير، وافقت إيران على إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 باستثناء القبطان، لكن القضية أثارت خلافا دبلوماسيا بعد أن طلبت إيران من سول الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

المصدر: روسيا اليوم