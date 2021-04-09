اعتصام لجمعية اولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام قصر عدل بيروت واخبار بحق جمعية المصارف وكتاب الى ماكرون

نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، في اطار متابعتها “المطالبة بتطبيق قانون الدولار الطلابي وتأكيد المضي بمواجهة سياسة المصارف المخالفة لكل القوانين”.

واشار بيان للجمعية الى ان “وفدا من المعتصمين توجه الى النيابة العامة التمييزية وتقدم بإخبار بحق جمعية المصارف بشخص رئيسها سليم صفير وكل من يظهره التحقيق، بجرم الامتناع ومخالفة تنفيذ القانون رقم 193 بدون اي مسوغ شرعي مما الحق الاضرار الفادحة بطلابنا.

ثم توجه المعتصمون الى مقر السفارة الفرنسية ووجهوا رسالة خطية بإسم الجمعية والاتحاد الدولي للشباب اللبناني، الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بواسطة السفارة، للمطالبة بالضغط على المصارف اللبنانية لتطبيق القانون 193 والعمل على فرض قيود على حسابات البنوك في الخارج، لمخالفتها ابسط حقوق الانسان بارتكابها الجريمة المتمثلة بتشريد الاف الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج.

توجه المعتصمون الى المقر العام لبنك الاعتماد اللبناني – بولفار الجميل ونفذوا وقفة احتجاجية امامه، للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطلابي والكف عن التمادي بانتهاك هذا القانون.

وفي الختام، توجه وفد من الجمعية الى السرايا الحكومية والتقى رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب وعرض معه الخطوات التي قامت بها الجمعية لتنفيذ القانون 193 من اجل الحفاظ على حقوق طلابنا والوصول بهم الى بر الأمان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام