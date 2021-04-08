قوات العدو الإسرائيلي اعتدت على الأسرى في معتقل “ريمون” الصهيوني

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة إدارة سجون العدو الإسرائيلي الخميس قسم 3 و7 من سجن ريمون الإسرائيلي واعتدت على الأسرى بشكل همجي.

وأوضحت “هيئة شؤون الاسرى والمحررين” في فلسطين أن “هناك اشتباكات بالأيدي بين الاسرى وشرطة السجون، عقب اقتحام السجانين قسم 3، وتلا ذلك فورا اقتحام قسم 7 خلال تواجد الأسرى في ساحة الفورة، علما ان هذه القسم يعتبر قسم الوحدة الوطنية كونه يضم اسرى من حركتي فتح وحماس والجبهة الشعبية”.

وحملت الهيئة “حكومة الاحتلال وإدارة سجون ريمون المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين في السجن”، ودعت “المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر التحرك الفوري لوقف هذه الجريمة”.

المصدر: فلسطين اليوم