الرئيس عون: لبنان يلتزم تطبيق اتفاق الطائف والكلام انّ الإتفاق مهدّد لا يستند الى الواقع وتروّجه جهات معروفة ومعنية بتأليف الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2021 - 12:20

الرئيس عون: لبنان يلتزم تطبيق اتفاق الطائف والكلام انّ الإتفاق مهدّد لا يستند الى الواقع وتروّجه جهات معروفة ومعنية بتأليف الحكومة

منذ 45 mins 8 April، 2021
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