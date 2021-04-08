الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الإسـرائيلي وتسقط عدداً من الصواريخ(سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2021 - 02:08
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الإسـرائيلي وتسقط عدداً من الصواريخ(سانا)
منذ 48 mins
8 April، 2021
عاجل
الدفاعات السورية
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