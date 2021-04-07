سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرة قاصف 2k – موقع قناة المنار – لبنان
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سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرة قاصف 2k
منذ 53 mins
6 April، 2021
عاجل
سلاح الجو اليمني المسير
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