سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرة قاصف 2k – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2021 - 00:12

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرة قاصف 2k

منذ 53 mins 6 April، 2021
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