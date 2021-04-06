رسالة من العاهل السعودي إلى ملك الأردن عبد الله الثاني على خلفية الأزمة داخل القصر

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للملك الأردني عبد الله الثاني على “وقوف المملكة مع بلاده لمواجهة جميع التحديات وحماية مصالحها”. واستقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الذي وصل إلى الأردن أمس الاثنين حاملا رسالة من الملك سلمان إلى الملك عبد الله، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأكدت الرسالة على “وقوف السعودية إلى جانب الأردن في مواجهة جميع التحديات، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة وكانت تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد”، بحسب الخارجية.

من جانبه، نقل الصفدي إلى الملك سلمان “تحيات الملك عبد الله، وتثمينه مواقف المملكة الداعمة دائما للأردن”، مؤكدا على “عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين”.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة “واشنطن بوست”، كانت قد ذكرت في وقت سابق، أن وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان، زار الأردن أمس الاثنين، للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله، أحد الأردنيين الذين اعتقلوا يوم السبت بتهمة محاولة زعزعة أمن المملكة.

المصدر: روسيا اليوم