السودان: مجلس الأمن والدفاع يعلن حالة الطوارئ في غرب دارفور

أفادت وكالة “سونا” السودانية الرسمية بأن مجلس الأمن والدفاع في السودان قرر إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور وسط اشتباكات قبلية هناك خلفت عشرات القتلى.

وأفادت “سونا” بأن مجلس الأمن والدفاع عقد اجتماعا طارئا له، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقرر “تفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية”.

وأعلن وزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، في بيان صحفي عقب الاجتماع، عن “تشكيل المجلس للجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة منه، للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق السلام”.

وأوضح أن المجلس قرر سن تشريعات قانونية “تضمن للفرد النظامي حسم التفلتات الأمنية بالطرق المشروعة، واحتكار أجهزة الدولة النظامية والأمنية لاستخدام القوة العسكرية، فضلا عن مواصلة حملة الجمع القسري للسلاح وردع كل من يحمل السلاح خارج الإطار القانوني”.

المصدر: وكالات