2206 مهمة للهيئة الصحية الإسلامية بالساعات الـ48 الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بيان لها الاثنين أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة نفذت 2206 خدمة مختلفة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وتوزعت المهام على الشكل التالي:

– 147 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 21 حالة وفاة من ناحية (التغسيل، والتكفين، والدفن).

– 1369 خدمة تدخل منزلي إسعافي.

– 109 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.

– 66 خدمة تعقيم.

– 160 نشاطا توعويا.

– 333 خدمة إعارة مستلزمات طبية (جهاز اوكسجين، قنينة اوكسجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).

– 1 خدمة إخماد حريق.

بالإضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

ولفت البيان الى ان “عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الآن وصل إلى 7621 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه في إصابته أو مخالط)، ودفن 2025 متوفى بالفيروس من أصل 6409 في لبنان، بالإضافة إلى 53567 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام