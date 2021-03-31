رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا د. عبد الرحمن البزري للمنار : علينا مراقبة عملية الإقفال والتلقيح مفيد وندعو اللبنانيين للتسجيل في المنصة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 21:16

رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا د. عبد الرحمن البزري للمنار : علينا مراقبة عملية الإقفال والتلقيح مفيد وندعو اللبنانيين للتسجيل في المنصة

منذ 1 ساعة 31 March، 2021
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