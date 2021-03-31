استقالة جماعية لقادة الجيش البرازيلي

أعلنت الحكومة البرازيلية استبدال قادة القوات الجوية والبحرية والمشاة في الجيش، وذلك غداة إجراء الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تعديلا وزاريا شمل 6 وزراء بينهم وزير الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع البرازيلية في بيان مقتضب الثلاثاء: “تم إبلاغ القرار خلال اجتماع الثلاثاء مع وزير الدفاع الجديد والتر سوزا براغا نيتو والوزير المنتهية ولايته فرناندو أزفيدو”، من دون تقديم تفاصيل عن أسباب الاستقالات.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية أن القادة الثلاثة استقالوا احتجاجا على قرار بولسونارو المفاجىء الاثنين باستبدال أزفيدو.

وقالت صحيفة “فولبا دي ساو باولو”: “للمرة الأولى في التاريخ، قدم قادة الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة باستقالة جماعية بسبب خلاف مع الرئيس”.

وأجرى بولسونارو الإثنين تعديلا وزاريا طال وزراء الخارجية والعدل والدفاع إضافة إلى كبير موظفي الرئاسة والمدعي العام.

المصدر: وكالات