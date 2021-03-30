الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2021 - 14:38
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الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد
منذ 17 mins
30 March، 2021
الحاج محمد رعد
الرئيس بري
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الرئيس بري وقع القوانين التي أقرها مجلس النواب الاثنين وأحالها الى الحكومة
الرئيس بري: اذا لم تتألف حكومة سنغرق كسفينة التايتانيك وحسنا فعلت اللجان باعطاء سلفة الكهرباء
الرئيس بري : الدستور واضح بما خص تصريف الاعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج الى تفسير وهو تسيير الامور الضرورية التي تفيد الشعب او تدفع الضرر الا اذا كان مطلوب تغيير الدستور وهذا الامر غير وارد على جدولنا
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