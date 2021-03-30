المغرب: 40 إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا

اعلن المغرب عن إصابة 40 شخصا بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة مؤخرا ببريطانيا.

وقالت مديرية الصحة بمدينة الداخلة اقصى جنوب المغرب أن حوالي 40 شخصا أصيبوا بالسلالة المتحورة من الفيروس المكتشفة مؤخرا ببريطانيا، وانه تم تسجيل هذه الحالات في إطار تفعيل المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كورونا.

وأضافت أن “الحالة الصحية لجميع الحالات مستقرة ولا تدعو للقلق، حيث توجد قيد العزل الصحي، ويتم التعامل معها ومع مخالطيها وفقا للبروتوكول الصحي الجاري به العمل في بلادنا”.

واكدت انه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير على مستوى منطقة الداخلة وادي الذهب للكشف المبكر وحصر أية حالات للسلالة المتحورة، كما تم تحيين تدابير التكفل بالحالات تماشيا مع الوضع الوبائي الوطني والعالمي.

وأهابت المديرية بالمواطنات والمواطنين المواظبة على الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية المعمول بها.

وكان المغبر قد اعلن الاثنين عن تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية أسبوعين إضافيين اعتبارا من 30 آذار/ مارس، ووقف الرحلات الجوية مع فرنسا واسبانيا بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، لينضافا الى قائمة تضم 36 بلدا علّق المغرب الرحلات الجوية معها.

وسجل المغرب الاثنين 9 وفيات بفيروس كورونا و97 إصابة جديدة و233 حالة تعافٍ، فيما بلغ العدد الإجمالي للمغاربة المستفيدين من التلقيح ضد فيروس كورونا 4 ملايين و302 الفا إلى حدود الاثنين من بينهم 3 ملايين 445 الفا تلقوا الجرعة الثانية.

المصدر: وكالة سبوتنيك